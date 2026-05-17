UFC объявил бой с участием Пэдди Пимблетта. Он подерётся на турнире с участием Макгрегора

31-летний британский боец и бывший претендент на временный титул UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт получил нового соперника и дату боя.

Пимблетт подерётся 11 июля на турнире UFC 329 на T-Mobile Arena с французом Бенуа Сен-Дени. Их поединок будет носить статус соглавного события вечера. В главном же бою, как ранее сообщалось, подерётся Коннор Макгрегор и Макс Холлоуэй.

Напомним, у Пимблетта 23 победы и четыре поражения в ММА. В своём последнем бою за временный пояс в лёгком весе Пэдди проиграл Джастину Гэтжи единогласным решением судей в январе этого года.

У Сен-Дени 17 побед и три поражения. Один бой с его участием остался без результата. Он идёт на серии из четырёх побед подряд и в январе этого года победил Дэна Хукера.

