Коннор Макгрегор опубликовал пост после объявления о возвращении в UFC

37-летний бывший двойной чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор опубликовал пост в соцсетях на фоне анонса его возвращения в октагон. Напомним, около часа назад Дана Уайт заявил, что Макгрегор подерётся 11 июля на турнире UFC 329 на T-Mobile Arena против Макса Холоуэя в полусреднем весе.

Ирландец отреагировал на этот анонс. «Я снова сделаю из тебя посмешище, детка», — написал Конор на своей страничке в Х, обратившись к Холлоуэю.

Напомним, впервые Макгрегор и Холлоуэй дрались в 2013 году. Тогда сильнее оказался ирландец, победив единогласным решением судей.

