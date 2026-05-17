Фрэнсис Нганну вызвал на бой Джона Джонса, американец ответил на вызов
Сегодня, 17 мая, проходит дебютный турнир по смешанным единоборствам лиги MVP, в третьем по значимости событии которого прошёл бой между бывшим обладателем титула UFC в тяжёлом весе камерунцем Фрэнсисом Нганну и экс-бойцом UFC бразильцем Филипе Линсом. Нганну нокаутировал своего соперника в концовке первого раунда и вызвал на бой экс-звезду UFC Джона Джонса.

«Ему стоит наблюдать за тем, что я делаю, и учиться. Разобраться и выйти на этот бой», — сказал Нганну в интервью в октагоне сразу после боя.

Реакция Джонса последовала тут же, так как американец находился в студии на арене. «Мне нужно постараться сосредоточиться на том, чтобы выбраться из моего контракта с UFC. Это будет самая сложная часть, если этот бой всё-таки состоится. Я не думаю, что Дана заинтересован в делах с Фрэнсисом, так что сделать это с MVP, вероятно, будет единственным способом это реализовать, и если мы сможем выйти из моего контракта, это было бы здорово», — сказал Джонс.

Напомним, бой Джонса и Нганну многие хотели увидеть еще в UFC, однако по различным причинам бойцам так и не удалось подраться в этом промоушене.

