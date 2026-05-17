Фрэнсис Нганну одержал 18-ю победу в карьере нокаутом

Обладатель титула UFC в тяжёлом весе камерунец Фрэнсис Нганну провёл поединок с экс-бойцом UFC бразильцем Филипе Линсом. Нганну нокаутировал своего соперника в концовке первого раунда и забрал победу. Бой прошёл в рамках дебютного турнира по смешанным единоборствам лиги MVP.

Прочие бои 2026. MVP
Фрэнсис Нганну (W) — Филипе Линс
17 мая 2026, воскресенье. 05:05 МСК
Фрэнсис Нганну
Окончено
KO
Филипе Линс

Фрэнсису 39 лет. В его активе 18 побед были одержаны досрочно, всего спорстмен добился 19-ти положительных результатов. Также на его счету три поражения. Нганну идёт на серии из восьми побед в смешанных единоборствах.

В профессиональном рекорде Филипе в смешанных единоборствах 18 побед, из которых 13 были одержаны досрочно, и шесть поражений.

