Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майк Перри победил Нейта Диаза на турнире MVP. Врач остановил поединок после 2-х раундов

Майк Перри победил Нейта Диаза на турнире MVP. Врач остановил поединок после 2-х раундов
Комментарии

41-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Нейт Диаз и экс-боец UFC соотечественник Майк Перри провели поединок по правилам ММА 17 мая на турнире MVP. Бой прошёл в весовой категории до 77,3 кг и завершился победой Перри после двух раундов.

Прочие бои 2026. MVP
Нэйт Диас — Майк Перри (W)
17 мая 2026, воскресенье. 05:45 МСК
Нейт Диаз
Окончено
TKO
Майк Перри

Майк нанёс большое количество урона Диазу и врач после второго раунда запретил Нейту продолжать бой.

Нейту 40 лет. В своём профессиональном рекорде Диаз теперь имеет 21 победу и 14 поражений. В профи американский боец дебютировал в 2004 году.

Майку, в свою очередь, 34 года. Представитель США дебютировал в смешанных единоборствах в 2014 году. Имеет в своём рекорде в ММА 15 побед и восемь поражений.

Нейт Диаз хочет сразиться с Пэдди Пимблеттом

Материалы по теме
Фрэнсис Нганну нокаутировал Филипе Линса на турнире MVP
Материалы по теме
MVP: главный кард в самом разгаре! Нганну вырубил Линса. LIVE
Live
MVP: главный кард в самом разгаре! Нганну вырубил Линса. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android