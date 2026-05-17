Майк Перри победил Нейта Диаза на турнире MVP. Врач остановил поединок после 2-х раундов

41-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Нейт Диаз и экс-боец UFC соотечественник Майк Перри провели поединок по правилам ММА 17 мая на турнире MVP. Бой прошёл в весовой категории до 77,3 кг и завершился победой Перри после двух раундов.

Майк нанёс большое количество урона Диазу и врач после второго раунда запретил Нейту продолжать бой.

Нейту 40 лет. В своём профессиональном рекорде Диаз теперь имеет 21 победу и 14 поражений. В профи американский боец дебютировал в 2004 году.

Майку, в свою очередь, 34 года. Представитель США дебютировал в смешанных единоборствах в 2014 году. Имеет в своём рекорде в ММА 15 побед и восемь поражений.

Нейт Диаз хочет сразиться с Пэдди Пимблеттом