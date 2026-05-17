Ронда Роузи на 17-й секунде боя победила Джино Карано на турнире MVP

Сегодня, 17 мая, состоялся дебютный турнир по смешанным единоборствам лиги MVP, в главном событии вечера которого прошёл бой между членом Зала славы UFC, бывшей чемпионкой UFC в женском легчайшем весе американкой Рондой Роузи и бывшей претенденткой на титул Strikforce в женском лёгком весе соотечественницей Джиной Карано.

Роузи одержала победу на 17-й секунде боя. Сразу после начала поединка она провела тейкдаун, а затем и болевой на руку. Карано постучала, а судья был вынужден остановить поединок.

Ронде 39 лет. В своём профессиональном рекорде в смешанных единоборствах Роузи имеет теперь 13 побед, из которых все были одержаны досрочно, и два поражения. Является бронзовым призёром Олимпиады-2008 по дзюдо.

Карано 43 года. Последний бой по правилам ММА Джина провела в августе 2009 года. В своём профессиональном рекорде представительница США имеет семь побед и два поражения.

Ронда Роузи — главная девушка в ММА