Ронда Роузи одержала первую победу в ММА с 2015 года

Сегодня, 17 мая, состоялся дебютный турнир по смешанным единоборствам лиги MVP, в главном событии вечера которого прошёл бой между членом Зала славы UFC, бывшей чемпионкой UFC в женском легчайшем весе американкой Рондой Роузи и бывшей претенденткой на титул Strikforce в женском лёгком весе соотечественницей Джиной Карано.

Прочие бои 2026. MVP
Ронда Роузи (W) — Джина Карано
17 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Ронда Роузи
Окончено
SUB
Джина Карано

Роузи одержала победу на 17-й секунде боя. Этот успех для американки стал первой победой с 1 августа 2015 года. Тогда она победила Бет Кохейю на UFC 190 нокаутом. После того поединка Роузи провела ещё два боя в UFC, проиграв Аманде Нуньес и Холли Холм и в конце 2016 года покинула ММА, вернувшись только сейчас.

Напомним, сегодня со старта поединка поединка она провела тейкдаун, а затем и болевой на руку. Карано постучала, а судья был вынужден остановить поединок.

Ронда Роузи — главная девушка в ММА

