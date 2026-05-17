Ронда Роузи одержала 13-ю победу в карьере
Поделиться
Завершился бой между членом Зала славы UFC, бывшей чемпионкой UFC в женском легчайшем весе американкой Рондой Роузи и бывшей претенденткой на титул Strikforce в женском лёгком весе соотечественницей Джиной Карано. Роузи одержала победу на 17-й секунде боя. Бой прошёл в рамках дебютного турнира по смешанным единоборствам лиги MVP.
Прочие бои 2026. MVP
Ронда Роузи (W) — Джина Карано
17 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Ронда Роузи
Окончено
SUB
Джина Карано
39-летняя Ронда Роузи одержала 13-ю победу в карьере — все были одержаны досрочно. Также на счету Роузи два поражения.
Карано 43 года. В своём профессиональном рекорде представительница США имеет семь побед и два поражения. Последний бой по правилам ММА Джина провела в августе 2009 года.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 мая 2026
-
07:51
-
07:41
-
07:32
-
07:08
-
06:33
-
06:22
-
06:12
-
06:05
-
05:58
-
05:44
-
05:34
-
04:28
-
03:29
-
01:30
-
01:00
-
00:11
-
00:02
- 16 мая 2026
-
23:25
-
23:05
-
22:30
-
22:15
-
22:07
-
21:37
-
21:02
-
20:19
-
20:11
-
19:56
-
19:34
-
18:57
-
18:12
-
18:04
-
17:40
-
17:18
-
17:17
-
16:37