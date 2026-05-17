Завершился бой между членом Зала славы UFC, бывшей чемпионкой UFC в женском легчайшем весе американкой Рондой Роузи и бывшей претенденткой на титул Strikforce в женском лёгком весе соотечественницей Джиной Карано. Роузи одержала победу на 17-й секунде боя. Бой прошёл в рамках дебютного турнира по смешанным единоборствам лиги MVP.

39-летняя Ронда Роузи одержала 13-ю победу в карьере — все были одержаны досрочно. Также на счету Роузи два поражения.

Карано 43 года. В своём профессиональном рекорде представительница США имеет семь побед и два поражения. Последний бой по правилам ММА Джина провела в августе 2009 года.