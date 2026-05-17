Главная Бокс/ММА Новости

Опубликованы гонорары Ронды Роузи, Фрэнсиса Нганну и Нейта Диаза за турнир MVP

Атлетическая комиссия официально опубликовала гонорары участников дебютного турнира по ММА — MVP, который прошёл этой ночью.

Так Ронда Роузи, одолевшая Джину Карано за 17 секунд боя, получила $ 2.2 млн. Её сопернице досталось $ 1.05 млн.

Нейт Диаз, проигравший Майку Перри, получил $ 500 тыс, а его соперник — $ 400 тыс.

Фрэнсис Нганну, нокаутировавший Фелипе Линса, получил $ 1.5 млн. Сам Линс — $ 100 тыс.

Напомним, лига MVP — это новая промоутерская компания в мире единоборств, созданная известным блогером и боксёром Джейком Полом. Изначально организация занималась боксом, но в мае 2026 года расширилась, проведя свой первый турнир по правилам ММА, целью которого стало привлечение максимального внимания зрителей.

