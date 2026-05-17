Опубликованы гонорары Ронды Роузи, Фрэнсиса Нганну и Нейта Диаза за турнир MVP
Поделиться
Атлетическая комиссия официально опубликовала гонорары участников дебютного турнира по ММА — MVP, который прошёл этой ночью.
Так Ронда Роузи, одолевшая Джину Карано за 17 секунд боя, получила $ 2.2 млн. Её сопернице досталось $ 1.05 млн.
Прочие бои 2026. MVP
Ронда Роузи (W) — Джина Карано
17 мая 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Ронда Роузи
Окончено
SUB
Джина Карано
Нейт Диаз, проигравший Майку Перри, получил $ 500 тыс, а его соперник — $ 400 тыс.
Прочие бои 2026. MVP
Нэйт Диас — Майк Перри (W)
17 мая 2026, воскресенье. 05:45 МСК
Нейт Диаз
Окончено
TKO
Майк Перри
Фрэнсис Нганну, нокаутировавший Фелипе Линса, получил $ 1.5 млн. Сам Линс — $ 100 тыс.
Прочие бои 2026. MVP
Фрэнсис Нганну (W) — Филипе Линс
17 мая 2026, воскресенье. 05:05 МСК
Фрэнсис Нганну
Окончено
KO
Филипе Линс
Напомним, лига MVP — это новая промоутерская компания в мире единоборств, созданная известным блогером и боксёром Джейком Полом. Изначально организация занималась боксом, но в мае 2026 года расширилась, проведя свой первый турнир по правилам ММА, целью которого стало привлечение максимального внимания зрителей.
Комментарии
- 17 мая 2026
-
07:51
-
07:41
-
07:32
-
07:08
-
06:33
-
06:22
-
06:12
-
06:05
-
05:58
-
05:44
-
05:34
-
04:28
-
03:29
-
01:30
-
01:00
-
00:11
-
00:02
- 16 мая 2026
-
23:25
-
23:05
-
22:30
-
22:15
-
22:07
-
21:37
-
21:02
-
20:19
-
20:11
-
19:56
-
19:34
-
18:57
-
18:12
-
18:04
-
17:40
-
17:18
-
17:17
-
16:37