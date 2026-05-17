Состав участников главного карда UFC 329 с боем Макгрегор — Холлоуэй

Стал известен кард участников UFC 329, который состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

Главным событием вечера станет бой между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем. Бой пройдёт в полусреднем весе — это будет второй их очный поединок. Впервые Макгрегор и Холлоуэй дрались в 2013 году: тогда сильнее оказался ирландец, победив единогласным решением судей.

Также в главном карде анонсированы следующие бои: в лёгком весе Бенуа Сен-Дени сразится с Пэдди Пимблеттом, в легчайшем весе пройдёт поединок Кори Сэндхаген — Марио Баутиста.

Ещё состоится бой Брэндон Ройвал — Лонир Кавана.

Также в UFC дебютирует Гейбл Стивесон поединком против Элишы Эллисона.

UFC 329 пройдёт в ночь с 11 на 12 июля.