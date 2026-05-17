Шон О’Мэлли отреагировал на возвращение Конора Макгрегора в UFC

Экс-чемпион UFC американец Шон О’Мэлли прокомментировал анонс следующего поединка бывшего обладателя титулов организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора.

Напомним, на турнире UFC 329, который состоится 11 июля в Лас-Вегасе (США), Макгрегор проведёт реванш с американцем Максом Холлоуэем.

«Мак вернулся, детка!» — написал О’Мэлли в социальных сетях.

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).

