Турнир MVP Джейка Пола: результаты боёв, кто победил

Сегодня, 17 мая, в Лос-Анджелесе (США) состоялся дебютный турнир по смешанным единоборствам MVP. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Ронда Роузи победила Джину Карано болевым приёмом в первом раунде;

Фрэнсис Нганну победил Филипе Линса нокаутом в первом раунде;

Майк Перри победил Нейта Диаза техническим нокаутом во втором раунде;

Саладин Парнасс победил Кеннета Кросса техническим нокаутом в первом раунде;

Робелис Деспанье победил Джуниора Дос Сантоса нокаутом в первом раунде;

Намо Фазил победил Джейка Бабиана удушающим приёмом во втором раунде;

Адриано Мораес победил Фуми Энкуту удушающим приёмом в третьем раунде;

Джейсон Джексон победил Джефферсона Крейтона нокаутом в первом раунде;

Давид Мгоян победил Альберта Моралеса единогласным судейским решением;

Алин Перейра победила Джейд Мэссон-Вонг раздельным судейским решением;

Брэндон Дженкинс победил Криса Авилу раздельным судейским решением.