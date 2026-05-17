Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Турнир MVP Джейка Пола: результаты боёв, кто победил

Турнир MVP Джейка Пола: результаты боёв, кто победил
Комментарии

Сегодня, 17 мая, в Лос-Анджелесе (США) состоялся дебютный турнир по смешанным единоборствам MVP. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Ронда Роузи победила Джину Карано болевым приёмом в первом раунде;

Фрэнсис Нганну победил Филипе Линса нокаутом в первом раунде;

Майк Перри победил Нейта Диаза техническим нокаутом во втором раунде;

Саладин Парнасс победил Кеннета Кросса техническим нокаутом в первом раунде;

Робелис Деспанье победил Джуниора Дос Сантоса нокаутом в первом раунде;

Намо Фазил победил Джейка Бабиана удушающим приёмом во втором раунде;

Адриано Мораес победил Фуми Энкуту удушающим приёмом в третьем раунде;

Джейсон Джексон победил Джефферсона Крейтона нокаутом в первом раунде;

Давид Мгоян победил Альберта Моралеса единогласным судейским решением;

Алин Перейра победила Джейд Мэссон-Вонг раздельным судейским решением;

Брэндон Дженкинс победил Криса Авилу раздельным судейским решением.

Материалы по теме
MVP: легендарная Роузи снесла Карано за 17 секунд. А Нганну вырубил Линса
MVP: легендарная Роузи снесла Карано за 17 секунд. А Нганну вырубил Линса
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android