Турнир MVP Джейка Пола: результаты боёв, кто победил

Сегодня, 17 мая, в Лос-Анджелесе (США) состоялся дебютный турнир по смешанным единоборствам MVP. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Ронда Роузи победила Джину Карано болевым приёмом в первом раунде;
Фрэнсис Нганну победил Филипе Линса нокаутом в первом раунде;
Майк Перри победил Нейта Диаза техническим нокаутом во втором раунде;
Саладин Парнасс победил Кеннета Кросса техническим нокаутом в первом раунде;
Робелис Деспанье победил Джуниора Дос Сантоса нокаутом в первом раунде;
Намо Фазил победил Джейка Бабиана удушающим приёмом во втором раунде;
Адриано Мораес победил Фуми Энкуту удушающим приёмом в третьем раунде;
Джейсон Джексон победил Джефферсона Крейтона нокаутом в первом раунде;
Давид Мгоян победил Альберта Моралеса единогласным судейским решением;
Алин Перейра победила Джейд Мэссон-Вонг раздельным судейским решением;
Брэндон Дженкинс победил Криса Авилу раздельным судейским решением.