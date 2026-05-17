Результаты турнира UFC Fight Night 276: Арнольд Аллен — Мелкизаэль Коста

Сегодня, 17 мая, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 276. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Главный кард

Арнольд Аллен победил Мелкизаэля Косту единогласным решением судей;

Ту Хо Чхве победил Даниэля Сантоса техническим нокаутом во втором раунде;

Хуан Диас победил Малкольма Уэллмейкера удушающим приёмом во втором раунде;

Модестас Букаускас победил Кристиана Эдвардса раздельным решением судей;

Бернардо Сопай победил Тимоти Куамбу удушающим приёмом во втором раунде.

Предварительный кард

Хаос Уильямс победил Николая Веретенникова техническим нокаутом в первом раунде;

Иван Эрслан победил Джорджа Токкоса единогласным решением судей;

Томас Гант победил Артура Минева техническим нокаутом во втором раунде;

Кетлен Виейра победила Жаклин Кавальканти единогласным решением судей;

Коди Брандейдж победил Андре Петроски техническим нокаутом во втором раунде;

Элис Арделин победила Польяну Виану болевым приёмом во втором раунде;

Луис Гуруле победил Даниэля Бареса единогласным решением судей;

Николь Кальяри победила Шону Бэннон удушающим приёмом в третьем раунде.