Результаты турнира UFC Fight Night 276: Арнольд Аллен — Мелкизаэль Коста

Сегодня, 17 мая, в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 276. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.
Главный кард
Арнольд Аллен победил Мелкизаэля Косту единогласным решением судей;
Ту Хо Чхве победил Даниэля Сантоса техническим нокаутом во втором раунде;
Хуан Диас победил Малкольма Уэллмейкера удушающим приёмом во втором раунде;
Модестас Букаускас победил Кристиана Эдвардса раздельным решением судей;
Бернардо Сопай победил Тимоти Куамбу удушающим приёмом во втором раунде.
Предварительный кард
Хаос Уильямс победил Николая Веретенникова техническим нокаутом в первом раунде;
Иван Эрслан победил Джорджа Токкоса единогласным решением судей;
Томас Гант победил Артура Минева техническим нокаутом во втором раунде;
Кетлен Виейра победила Жаклин Кавальканти единогласным решением судей;
Коди Брандейдж победил Андре Петроски техническим нокаутом во втором раунде;
Элис Арделин победила Польяну Виану болевым приёмом во втором раунде;
Луис Гуруле победил Даниэля Бареса единогласным решением судей;
Николь Кальяри победила Шону Бэннон удушающим приёмом в третьем раунде.