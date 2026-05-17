«В следующий раз он ничего не сделает». Нейт Диаз заявил о желании провести реванш с Перри

Бывший боец UFC американец Нейт Диаз заявил о желании провести реванш с соотечественником Майком Перри, поединок с которым состоялся сегодня, 17 мая, на турнире MVP в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, Диаз проиграл техническим нокаутом (остановка углом) во втором раунде.

«Он делал то, что я и ожидал… Я намереваюсь вернуться и добраться до его чёртовой задницы. Давай сделаем это, ублюдок. Никто не побьёт дважды… В следующий раз он ничего не сделает», — сказал Диаз на пресс-конференции.

Ранее стал известен гонорар Диаза за выступление в бою с Перри на турнире MVP.

