Главная Бокс/ММА Новости

«В следующий раз он ничего не сделает». Нейт Диаз заявил о желании провести реванш с Перри

«В следующий раз он ничего не сделает». Нейт Диаз заявил о желании провести реванш с Перри
Бывший боец UFC американец Нейт Диаз заявил о желании провести реванш с соотечественником Майком Перри, поединок с которым состоялся сегодня, 17 мая, на турнире MVP в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, Диаз проиграл техническим нокаутом (остановка углом) во втором раунде.

Прочие бои 2026. MVP
Нэйт Диас — Майк Перри (W)
17 мая 2026, воскресенье. 05:45 МСК
Нейт Диаз
Окончено
TKO
Майк Перри

«Он делал то, что я и ожидал… Я намереваюсь вернуться и добраться до его чёртовой задницы. Давай сделаем это, ублюдок. Никто не побьёт дважды… В следующий раз он ничего не сделает», — сказал Диаз на пресс-конференции.

Ранее стал известен гонорар Диаза за выступление в бою с Перри на турнире MVP.

