«В следующий раз он ничего не сделает». Нейт Диаз заявил о желании провести реванш с Перри

Бывший боец UFC американец Нейт Диаз заявил о желании провести реванш с соотечественником Майком Перри, поединок с которым состоялся сегодня, 17 мая, на турнире MVP в Лос-Анджелесе (США).
Напомним, Диаз проиграл техническим нокаутом (остановка углом) во втором раунде.
«Он делал то, что я и ожидал… Я намереваюсь вернуться и добраться до его чёртовой задницы. Давай сделаем это, ублюдок. Никто не побьёт дважды… В следующий раз он ничего не сделает», — сказал Диаз на пресс-конференции.
