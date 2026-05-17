Ронда Роузи высказалась о своём будущем в MMA после победы над Карано

Бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе (до 61 кг) американка Ронда Роузи прокомментировала победу в поединке с соотечественницей Джиной Карано, состоявшемся 17 мая на турнире MVP в Лос-Анджелесе (США).

«Я не могла бы закончить лучше. Я хотела бы родить ещё детей», — сказал Роузи после выступления.

Ронде Роузи 39 лет. Американка, бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо, выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2011 года. За карьеру в UFC Роузи одержала шесть побед и потерпела два поражения. Всего на её счету в MMA 14 побед и два поражения.

