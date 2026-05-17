«Пьяный бездомный дерётся лучше». Чарльз Оливейра обратился к Нейту Диазу

Бывший чемпион UFC Чарльз Оливейра ответил американцу Нейту Диазу, ранее заявившему, что он бы победил бразильца в возможном бою.

«Нейт, пьяный бездомный дерётся лучше, чем ты. Позор. Мои белые пояса могли бы научить тебя некоторым болевым на ногу. Никогда больше не говори обо мне. Я нанесу тебе большой ущерб. У тебя нет мозгов. Они расправились. Тупица», — написал Оливейра в социальных сетях.

Напомним, на минувшем турнире MVP в Лос-Анджелесе (США) Диаз проиграл техническим нокаутом (остановка углом) соотечественнику Майку Перри.

