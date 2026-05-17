Фрэнсис Нганну прокомментировал первую победу в MMA после 19-месячного перерыва

Бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну прокомментировал победу в поединке с бразильцем Фелипе Линсом, состоявшемся 17 мая на турнире MVP в Лос-Анджелесе (США). Напомним, Нганну победил нокаутом в первом раунде.

«Это были долгие 19 месяцев. Спасибо всем за поддержку», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях.

Фрэнсису Нганну 39 лет. Камерунец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2013 году, с 2015-го по 2022-й выступал в UFC. Становился чемпионом организации в тяжёлом весе (до 120 кг). Всего на его счету 19 побед и три поражения.

Фрэнсис Нганну с цепью подтягивается на турнике