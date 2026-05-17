Роберт Уиттакер сразится с Никитой Крыловым на UFC 329

Бойцовский промоушен UFC анонсировал поединок турнира UFC 329, который состоится 11 июля в Лас-Вегасе (США).

Бывший чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер встретится с россиянином Никитой Крыловым. Для Уиттакера это будет дебют в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг).

