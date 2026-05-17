Арман Царукян встретился с Джоном Джонсом в США

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Арман Царукян встретился с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях американцем Джоном Джонсом на турнире MVP, состоявшемся 17 мая в Лос-Анджелесе (США).
Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC.
В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 264 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера.
