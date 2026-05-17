Белал Мухаммад: Холлоуэй обойдётся с Макгрегором хуже, чем Джейк Джилленхол

Бывший чемпион UFC американец Белал Мухаммад прокомментировал анонс реванша между ирландцем Конором Макгрегором и соотечественником Максом Холлоуэем, который состоится 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Макс обойдётся с Конором хуже, чем Джейк Джилленхол (Макгрегор и Джилленхол снимались вместе в фильме «Дом у дороги». — Прим. «Чемпионата»)», — написал Мухаммад в социальных сетях.

Конору Макгрегору 37 лет. Ирландец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2008 году, с 2013-го выступает в UFC. Становился чемпионом в полулёгкой (до 65 кг) и лёгкой весовой категории (до 70 кг).

