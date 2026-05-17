«Он написал мне». Ронда Роузи рассказала о разговоре с Даной Уайтом перед боем с Карано

Бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи рассказала о разговоре с генеральным директором организации Даной Уайтом перед своим поединком с соотечественницей Джиной Карано, состоявшемся 17 мая на турнире MVP в Лос-Анджелесе (США).

«Он написал мне утром, пожелав удачи и сказав, что надеется на шоу от Джины и меня. Я сказала ему, как многое для меня значат эти слова. Он был невероятным другом для меня, и, по правде говоря, я здесь благодаря ему. Я всегда буду благодарна, и я действительно ценю его поддержку», — сказал Роузи на пресс-конференции.

