Джейк Пол: мы должны увидеть реванш Диаза и Перри

Создатель промоушена MVP американский видеоблогер Джейк Пол высказался о поединке экс-бойцов UFC американцев Нейта Диаза и Майка Перри, состоявшемся на турнире организации 17 мая в Лос-Анджелесе (США).

Напомним, Перри победил техническим нокаутом (остановка углом) во втором раунде.

Прочие бои 2026. MVP
Нэйт Диас — Майк Перри (W)
17 мая 2026, воскресенье. 05:45 МСК
Нейт Диаз
Окончено
TKO
Майк Перри

«Я считаю, что мы должны увидеть реванш Нейта Диаза и Майка Перри. Это был невероятный бой, они воины, самый кровавый бой, который я когда-либо видел как поклонник MMA», — сказал Пол на пресс-конференции.

Ранее Диаз заявил о желании провести реванш с Перри.

