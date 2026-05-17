Джейк Пол: мы должны увидеть реванш Диаза и Перри
Создатель промоушена MVP американский видеоблогер Джейк Пол высказался о поединке экс-бойцов UFC американцев Нейта Диаза и Майка Перри, состоявшемся на турнире организации 17 мая в Лос-Анджелесе (США).
Напомним, Перри победил техническим нокаутом (остановка углом) во втором раунде.
Прочие бои 2026. MVP
Нэйт Диас — Майк Перри (W)
17 мая 2026, воскресенье. 05:45 МСК
Нейт Диаз
Окончено
TKO
Майк Перри
«Я считаю, что мы должны увидеть реванш Нейта Диаза и Майка Перри. Это был невероятный бой, они воины, самый кровавый бой, который я когда-либо видел как поклонник MMA», — сказал Пол на пресс-конференции.
Ранее Диаз заявил о желании провести реванш с Перри.
