Макс Холлоуэй ответил на обещание Макгрегора победить его в реванше

Экс-чемпион UFC американец Макс Холлоуэй ответил на обещание бывшего обладателя титулов в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора победить его в реванше, который состоится 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).
«Нет, здоровяк, ты проявишь уважение к моему имени», — написал Холлоуэй в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, первый бой Макгрегора и Холлоуэя состоялся в августе 2013 года на турнире UFC Fight Night 26 и завершился победой ирландца единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.
