Белаз Ковалёв: Волков скоро станет чемпионом UFC

Бывший чемпион RCC белорус Владислав «Белаз» Ковалёв считает, что российскому бойцу, второму номеру рейтинга тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Александру Волкову по силам завоевать чемпионский титул.

«Он скоро станет чемпионом. Это будет наш чемпион из России, у которого тяжёлый путь. Ему не дают титул, но он прогрызает дорогу и побеждает топовых соперников. Сейчас я уверен: пришло его время. Он – первый претендент на титул», – приводит слова Ковалёва издание MMA.Metaratings.ru.

Александру Волкову 37 лет. Россиянин дебютировал в UFC в 2016 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 14 побед и пять поражений.