16-летняя дочь Тайсона Фьюри вышла замуж, появившись на церемонии в тапочках

Венесуэла Фьюри, 16-летняя дочь двукратного чемпиона мира по боксу британца Тайсона Фьюри, вышла замуж.

Избранником Фьюри стал 19-летний боксёр-любитель Ноа Прайс. Церемония бракосочетания прошла на острове Мэн, где разрешено вступать в брак с 16 лет при согласии родителей. Примечательно, что на церемонии Венесуэла появилась в белых тапочках известной американской фирмы Crocs.

«Венесуэла очень зрелая для своих лет. Она многого достигла за столь короткое время просто из-за того, какая она есть, и благодаря тому факту, что у неё есть шесть младших братьев и сестёр, которых она помогала растить», — прокомментировала новость мать невесты, Пэрис Фьюри, изданию Mirror.