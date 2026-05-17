Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

16-летняя дочь Тайсона Фьюри вышла замуж, появившись на церемонии в тапочках

16-летняя дочь Тайсона Фьюри вышла замуж, появившись на церемонии в тапочках
Комментарии

Венесуэла Фьюри, 16-летняя дочь двукратного чемпиона мира по боксу британца Тайсона Фьюри, вышла замуж.

Избранником Фьюри стал 19-летний боксёр-любитель Ноа Прайс. Церемония бракосочетания прошла на острове Мэн, где разрешено вступать в брак с 16 лет при согласии родителей. Примечательно, что на церемонии Венесуэла появилась в белых тапочках известной американской фирмы Crocs.

«Венесуэла очень зрелая для своих лет. Она многого достигла за столь короткое время просто из-за того, какая она есть, и благодаря тому факту, что у неё есть шесть младших братьев и сестёр, которых она помогала растить», — прокомментировала новость мать невесты, Пэрис Фьюри, изданию Mirror.

Материалы по теме
Чуда не случилось. Цыганский король расправился с Махмудовым
Чуда не случилось. Цыганский король расправился с Махмудовым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android