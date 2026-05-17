Андрей Корешков оценил шансы Макгрегора в реванше с Холлоуэем

Андрей Корешков оценил шансы Макгрегора в реванше с Холлоуэем
Бывший чемпион Bellator россиянин Андрей Корешков прокомментировал организацию реванша между экс-чемпионами UFC ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем, который состоится 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«С одной стороны, это довольно-таки яркое событие, за которым будут следить миллионы болельщиков по всему миру. Будет очень интересно. С другой — Макгрегор вернётся после всех своих проблем с наркотиками. Не совсем понятно, в какой форме он находится, хотя вроде бы пытается тренироваться.

На мой взгляд, шансов на победу у Конора немного. Всё-таки пятилетний простой не может не дать о себе знать. Если он сможет преподнести ситуацию, то исключительно в первом раунде. Ну, может, в первой половине второго. Даже Холлоуэй не оставит ирландцу шансов. Их состояние сейчас нельзя даже сравнивать», — приводит слова Корешкова издание «RT на русском».

