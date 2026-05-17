Рэпер Баста поздравил Анатолия Малыхина с победой в реванше с Кейном

Российский музыкальный исполнитель Василий Вакуленко, более известный как Баста, поздравил чемпиона в трёх весовых категориях ONE FC соотечественника Анатолия Малыхина с победой в реванше с сенегальцем Умаром Кейном, состоявшемся 17 мая на турнире в Бангкоке (Таиланд).

Напомним, Малыхин победил техническим нокаутом в четвёртом раунде, вернув себе титул в тяжёлом весе (до 120 кг) организации.

«Толя, братец, поздравляю с чемпионством! Через тернии к звёздам!» — написал Баста в социальных сетях.

Анатолию Малыхину 38 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2021-го по 2026-й выступал в ONE FC, где становился чемпионом в тяжёлом, полутяжёлом (до 102 кг) и среднем (до 93 кг) дивизионах.