Мясников: Макгрегор будет огромным на фоне Холлоуэя. Всё не так однозначно

Российский боец смешанного стиля Валерий Мясников прокомментировал организацию реванша между экс-чемпионами UFC ирландцем Конором Макгрегором и американцем Максом Холлоуэем, который состоится 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США).

«Это бомба. Конор давно не дрался, но его акции в плане медиа никуда не делись. Он по-прежнему остаётся главной звездой этого спорта. Поэтому этот бой вызовет сумасшедший интерес. Верю, что он состоится. Тем более весовая комфортная для Макгрегора, проблем со сгонкой быть не должно.

Очевидно, что Макс будет фаворитом. Мы давно не видели Конора, а Холлоуэй дерётся на высочайшем уровне в последнее время. Однако не знаем, в какой форме Конор. Судя по его фоткам, он тренируется. И выглядит атлетично. Вес для него подходит. Он будет огромным на фоне Макса. Поэтому тут не всё так однозначно», — сказал Мясников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.