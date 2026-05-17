«О, кокаинщик вернулся». Джейк Пол — об анонсе следующего боя Макгрегора

29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол жёстко отреагировал на анонс поединка между ирландцем Конором Макгрегором и соотечественником Максом Холлоуэем. Их бой станет главным событием турнира UFC 329, который пройдёт 11 июля в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«О, кокаинщик вернулся. Круто. Это показывает, насколько они в уязвимом положении. Маленькие неуверенные мальчишки, пытающиеся привязаться к нашему мероприятию (имеется в виду дебютный турнир по смешанным единоборствам MVP, который прошёл сегодня, 17 мая. — Прим. «Чемпионата») и попытаться перекрыть нас новостями — это не сработает, дружище», — приводит слова Пола портал talkSPORT.