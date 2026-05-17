Нганну заявил о намерении отдать Филипе Линсу свой бонус в $ 100 тыс. за победу над ним

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории камерунец Фрэнсис Нганну заявил о намерении отдать экс-бойцу UFC бразильцу Филипе Линсу свой бонус в $ 100 тыс. за победу над ним в бою, который стал третьим по значимости событием дебютного турнира MVP. Поединок завершился победой Нганну нокаутом в первом раунде.

«Несмотря на продвижение, считаю, что его недооценивали. Видел, как многие списывали его со счетов. Конечно, я победил парня, с которым дрался сегодня, но он был силён. Кстати, считаю, что именно он заслуживает бонуса «Выступление вечера». Мы должны отдать ему бонус», — приводит слова Нганну портал talkSPORT.