Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нганну заявил о намерении отдать Филипе Линсу свой бонус в $ 100 тыс. за победу над ним

Нганну заявил о намерении отдать Филипе Линсу свой бонус в $ 100 тыс. за победу над ним
Комментарии

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории камерунец Фрэнсис Нганну заявил о намерении отдать экс-бойцу UFC бразильцу Филипе Линсу свой бонус в $ 100 тыс. за победу над ним в бою, который стал третьим по значимости событием дебютного турнира MVP. Поединок завершился победой Нганну нокаутом в первом раунде.

Прочие бои 2026. MVP
Фрэнсис Нганну (W) — Филипе Линс
17 мая 2026, воскресенье. 05:05 МСК
Фрэнсис Нганну
Окончено
KO
Филипе Линс

«Несмотря на продвижение, считаю, что его недооценивали. Видел, как многие списывали его со счетов. Конечно, я победил парня, с которым дрался сегодня, но он был силён. Кстати, считаю, что именно он заслуживает бонуса «Выступление вечера». Мы должны отдать ему бонус», — приводит слова Нганну портал talkSPORT.

Материалы по теме
Чуда не случилось. Нганну уничтожил Линса в первом раунде
Чуда не случилось. Нганну уничтожил Линса в первом раунде
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android