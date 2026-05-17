Пратес сообщил, что дрался с Делла Маддаленой, будучи травмированным

Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес рассказал, что вышел с травмой на бой с бывшим чемпионом UFC в категории до 77 кг австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Их поединок стал главным событием турнира UFC Fight Night 275. Ивент прошёл в Перте, Австралия. Бой завершился победой Пратеса техническим нокаутом в третьем раунде.

«В том бою [против Джека Деллы Маддалены] выложился на максимум, но ребята в курсе, я не мог поднять руку. У меня был разрыв связок плечевого сустава. За две недели до боя я повредил плечо. Последние две недели провёл в бешеном ритме», — приводит слова Пратеса портал AgFight.