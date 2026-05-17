Тренер Перейры раскрыл актуальный вес Алекса за месяц до боя с Сирилем Ганом

Гловер Тейшейра, являющийся тренером бывшего чемпиона UFC в среднем и полутяжёлом весе бразильца Алекса Перейры, сообщил актуальный вес своего подопечного за месяц до боя с французом Сирилем Ганом. Их бой пройдёт на турнире UFC White House — Freedom 250, который состоится 15 июня в Вашингтоне, США. На кону противостояния будет стоять титул временного чемпиона UFC в тяжёлом весе.

«Не беспокоюсь его физической форме. Сейчас Поатан весит столько же, сколько всегда весил, честно говоря. На самом деле, сейчас Алекс на 2 кг тяжелее обычного. Когда он дрался в среднем весе, весил 108 кг в межсезонье. А сейчас в тяжёлом весе Перейра начал набирать вес. В один момент Перейра даже весил 116 кг. Но сейчас сбавил до 110 кг и хочет улучшать свою физическую форму, стать стройнее, проворнее. С весом в 110 кг Алекс очень быстрый и сильный. Так что беспокоиться не о чем», — приводит слова Тейшейры портал AgFight.