Сборная России выиграла общекомандный зачёт ЧЕ по самбо, завоевав 13 золотых медалей

Национальная команда России выиграла общекомандный зачёт чемпионата Европы по самбо в Тбилиси, который прошёл с 16 по 17 мая.
Сегодня, 17 мая, прошли заключительные схватки, суммарно представители России завоевали 13 золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали.
Результаты последнего дня соревнований:
Женщины:
1. Эльмира Кахраманова (до 54 кг) — золото;
2. Екатерина Дорошенко (до 65 кг) — золото;
3. Дарья Речкалова (до 80 кг) — золото.
Мужчины:
1. Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо) — золото;
2. Магомед Гасанов (боевое самбо, до 98 кг) — золото;
3. Андрей Корнеев (спортивное самбо) — золото;
4. Аслан Джиоев (боевое самбо, свыше 98 кг) — золото;
5. Вадим Дедов (спортивное самбо, до 58 кг) — бронза;
6. Али Куржев (боевое самбо, до 79 кг) — бронза.