Сборная России выиграла общекомандный зачёт ЧЕ по самбо, завоевав 13 золотых медалей

Национальная команда России выиграла общекомандный зачёт чемпионата Европы по самбо в Тбилиси, который прошёл с 16 по 17 мая.

Сегодня, 17 мая, прошли заключительные схватки, суммарно представители России завоевали 13 золотых, три серебряные и четыре бронзовые медали.

Результаты последнего дня соревнований:

Женщины:

1. Эльмира Кахраманова (до 54 кг) — золото;

2. Екатерина Дорошенко (до 65 кг) — золото;

3. Дарья Речкалова (до 80 кг) — золото.

Мужчины:

1. Шейх-Мансур Хабибулаев (боевое самбо) — золото;

2. Магомед Гасанов (боевое самбо, до 98 кг) — золото;

3. Андрей Корнеев (спортивное самбо) — золото;

4. Аслан Джиоев (боевое самбо, свыше 98 кг) — золото;

5. Вадим Дедов (спортивное самбо, до 58 кг) — бронза;

6. Али Куржев (боевое самбо, до 79 кг) — бронза.