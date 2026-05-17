Джон Джонс оценил выступление Нганну в бою с Линсом

38-летний бывший обладатель чемпионских титулов UFC в полутяжёлом (до 93 кг) и тяжёлом (до 120 кг) весе американец Джон Джонс оценил выступление камерунца Фрэнсиса Нганну в бою с бразильцем Филипе Линсом. Их бой стал третьим по значимости событием турнира MVP и завершился победой Хищника нокаутом в первом раунде.

«Сегодня Фрэнсис выглядел отлично, но ему противостоял парень весом под 100 кг. Филипе боялся вступать в бой с Фрэнсисом. Он явно не был на том же уровне, что и Нганну. Считаю, что Фрэнсис сегодня был очень убедителен, очень хорошо пробивал киками. Мне не терпится увидеть, что будет дальше», — приводит слова Джонса портал MMA Fighting.