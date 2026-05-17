«Искренне рад за любимую команду на Неве». Боксёр Бивол поздравил «Зенит» с чемпионством

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол поздравил санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» с чемпионством в Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Это произошло после матча 30-го тура, в котором сине-бело-голубые со счётом 1:0 переиграли «Ростов».

«Поздравляю игроков, тренеров, руководство и, конечно же, болельщиков футбольного клуба «Зенит» с чемпионством! Сезон был непростым, но команда показала железных характер и вернула титул в Санкт-Петербург. Искренне рад за любимую команду на Неве! Вперёд, «Зенит»! Вперёд за Питер!» — сказал Бивол в видео, которое он опубликовал в своём телеграм-канале.

По итогам сезона петербуржцы возглавили турнирную таблицу высшего дивизиона российского первенства с 68 очками. «Краснодар» с 66 очками расположился на второй строчке.

Таким образом, «Зенит» в 11-й раз стал чемпионом России, ранее команда добивалась этого в сезонах-2007, 2010, 2011/2012, 2014/2015, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 и 2023/2024. Помимо этого, сине-бело-голубые становились чемпионами СССР в 1984 году.