Дэвид Бенавидес рассказал, когда планирует провести следующий бой по боксу

Непобеждённый действующий чемпион WBC в полутяжёлом весе (до 79,2 кг) американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес рассказал, когда планирует провести следующий бой по боксу.

«Думаю, для моей карьеры будет лучше всего проводить бои 5 мая и 14 сентября. Канело сейчас будет биться в Саудовской Аравии, так что он оставляет мне много возможностей. Это отличная дата, устроим отличное шоу для зрителей, я это заслужил.

Я в профессиональном боксе уже 13 лет. И прошёл путь от новичка до чемпиона, побеждая лучших из лучших. Добился всего сам. Мне ничего не давалось просто так. Так что теперь, когда я здесь, считаю, что заслуживаю боя в этот день, буду дальше давать болельщикам то, что они хотят видеть [в эти даты]», — приводит слова Бенавидеса журнал The Ring.

