Чемпион UFC Ислам Махачев встретился с футболистами «Динамо» Мх после матча со «Спартаком»

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев встретился с футболистами махачкалинского клуба «Динамо» после матча с московской командой «Спартак». Их игра прошла сегодня, 17 мая, и завершилась вничью — 0:0.

Мир Российская Премьер-лига . 30-й тур
17 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: нет / Ву – 90+6'

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

После 30 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 26 очков и заняла 14-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 52 очка и расположился на четвёртой строчке.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.

