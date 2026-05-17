Чемпион UFC Ислам Махачев встретился с футболистами «Динамо» Мх после матча со «Спартаком»

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев встретился с футболистами махачкалинского клуба «Динамо» после матча с московской командой «Спартак». Их игра прошла сегодня, 17 мая, и завершилась вничью — 0:0.

После 30 туров чемпионата России махачкалинская команда набрала 26 очков и заняла 14-е место в турнирной таблице. «Спартак» заработал 52 очка и расположился на четвёртой строчке.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.