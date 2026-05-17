Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Ему повезло, что там была охрана». Топурия — о конфликте с тяжеловесом Хокитом

«Ему повезло, что там была охрана». Топурия — о конфликте с тяжеловесом Хокитом
Комментарии

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия высказался о конфликте с непобеждённым пятым номером рейтинга UFC в тяжёлом весе американцем Джошем Хокитом на пресс-конференции.

«Слова Хокита? Это было слишком. Алекс тоже был там, было шумно и особо ничего не слышно. Я думал: «Ты говоришь такие вещи человеку, с которым даже драться не будешь»

Можно говорить о скиллах другого бойца, можно поддевать друг друга, ничего страшного. Мы к этому привыкли, понимаем, чем занимаемся. Но говорить так о чьей-то матери… У меня кровь в голову ударила. Я сказал: «Эй, мы не можем говорить тут такие вещи». На нас смотрят миллионы людей, как ты можешь так говорить?

Ему повезло, что там было столько охраны, иначе один из нас точно вышел бы оттуда избитым, и это был бы не я», — сказал Топурия в интервью журналисту Альваро Кольменеро.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

Материалы по теме
«Неприятно, но что поделать». Царукян — о том, что является запасным боя Топурия — Гэтжи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android