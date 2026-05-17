«Ему повезло, что там была охрана». Топурия — о конфликте с тяжеловесом Хокитом

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгкой весовой категории испано-грузин Илия Топурия высказался о конфликте с непобеждённым пятым номером рейтинга UFC в тяжёлом весе американцем Джошем Хокитом на пресс-конференции.

«Слова Хокита? Это было слишком. Алекс тоже был там, было шумно и особо ничего не слышно. Я думал: «Ты говоришь такие вещи человеку, с которым даже драться не будешь»

Можно говорить о скиллах другого бойца, можно поддевать друг друга, ничего страшного. Мы к этому привыкли, понимаем, чем занимаемся. Но говорить так о чьей-то матери… У меня кровь в голову ударила. Я сказал: «Эй, мы не можем говорить тут такие вещи». На нас смотрят миллионы людей, как ты можешь так говорить?

Ему повезло, что там было столько охраны, иначе один из нас точно вышел бы оттуда избитым, и это был бы не я», — сказал Топурия в интервью журналисту Альваро Кольменеро.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.