Дэвид Бенавидес заявил, что хочет подражать Сергею Ковалёву

Непобеждённый действующий обладатель чемпионского титула WBC в полутяжёлом весе американец мексиканского происхождения Дэвид Бенавидес рассказал о своих дальнейших карьерных планах.

«Вы всё время спрашиваете меня о тяжёлом весе. Прекратите это. Не собираюсь переходить в тяжёлый вес. Прямо сейчас меня больше интересует [спуск в полутяжёлый вес]. Я по-прежнему заинтересован в возвращении в полутяжёлый вес, потому что много лет хотел стать действующим чемпионом. Точно так же, как Сергей Ковалёв был чемпионом. Не знаю, сколько раз он защищал свой титул. Вот чего действительно хочу», — приводит слова Бенавидеса журнал The Ring.