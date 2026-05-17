Боец UFC упрекнул Хабиба в отсутствии дисциплины

Седьмой номер рейтинга UFC в полулёгком весе британец Арнольд Аллен поделился собственным взглядом на дисциплину, отметив, что сомневается в её наличии у члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Я хорошо питаюсь. Три дня ел только углеводы: блины, бургеры с бизоньим мясом, булочку с корицей, буррито. Я работаю с лучшими!

Нельзя халтурить за 8–10 недель до боя, иначе будут проблемы. Не у всех есть такая дисциплина. Может, вы тренируетесь как сумасшедший и вам нужно больше калорий и углеводов для восстановления. Но я думаю, что в конечном счёте всё сводится к дисциплине. Даже у самых трудолюбивых бойцов её нет…

Хабиб [Нурмагомедов] говорит о дисциплине, [но] этот парень не сделал вес из-за того, что съел тирамису! Я видел его слова о дисциплине, а ещё этот знаменитый тирамису по вторникам… Я ни в коем случае не хочу критиковать Хабиба — он один из величайших, — но можно быть дисциплинированным в том, что касается тренировок, но диета… Тирамису есть тирамису (смеётся)», — приводит слова Аллена портал The Independent.