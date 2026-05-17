«Ты бы не выжил и за обеденным столом в американской школе». Хокит ответил Топурии

Непобеждённый пятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит дерзко ответил на слова 29-летнего действующего обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии.

«Я бы тоже расстроился, если бы оказался недостаточно высоким, чтобы кататься на аттракционах в Диснейленде. Ты бы не выжил за обеденным столом в американской средней школе. Ты, избалованный мальчик, я сказал Алексу, что устрою «Чаму» на его маму. Если это так плохо, то возникает вопрос: что вообще означает «Чама»?» — написал Хокит на своей странице в социальной сети Х.

Ранее между бойцами произошёл конфликт на пресс-конференции, в ходе которого Матадор бросил в Хокита стаканчик.