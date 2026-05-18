Экс-чемпион UFC назвал лучших игроков в истории ФК «Манчестер Юнайтед»

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлой весовой категории (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну назвал топ лучших футболистов в истории «Манчестер Юнайтед» в интервью пресс-службе Netflix Sports.

Топ лучших футболистов «Манчестер Юнайтед» по версии Нганну.

1. Уэйн Руни.

2. Криштиану Роналду.

3. Андре Онана.

4. Брайан Мбемо.

Фрэнсису 39 лет. В рекорде Хищника 18 побед, из которых 17 были одержаны досрочно, и три поражения. Спортсмен идёт на серии из семи побед в смешанных единоборствах. В последнем поединке, который состоялся 17 мая 2026 года на турнире MVP, Нганну разделил клетку с представителем Бразилии Филипе Линсом. Бой завершился победой камерунского атлета нокаутом в первом раунде.