Макгрегор — о поражении Диаза в бою с Перри: теперь я понимаю, почему Нейт не принял бой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал поражение бывшего соперника Нейта Диаза в поединке с Майком Перри. Бой прошёл на турнире MVP в Лос-Анджелесе (США).

«Теперь я понимаю, почему Нейт Диаз не принял бой, хах. Так или иначе, не могу дождаться, когда доберусь до тебя, хлыщ», — написал Макгрегор в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 11 июля на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе (США) Макгрегор проведёт реванш с американцем Максом Холлоуэем.

Ранее Диаз заявил о желании провести реванш с Перри.

Материалы по теме «В следующий раз он ничего не сделает». Нейт Диаз заявил о желании провести реванш с Перри

Конор Макгрегор принял участие в выставочном боксёрском поединке