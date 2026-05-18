Александр Усик прибыл в Египет на бой с Рико Верхувеном

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прибыл в Египет, где 23 мая состоится его поединок с голландцем Рико Верхувеном.

«Гиза, мы официально прибыли с командой», — написал Усик в социальных сетях, опубликовав фото.

Фото: из личного архива Александра Усика

Александру Усику 39 лет. Украинец, победитель Олимпиады – 2012, дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м – абсолютным чемпионом. В 2024 году стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2025-м – двукратным абсолютным чемпионом.

