Ислам Махачев раздал деньги юным фанатам

В Сети появилось видео, на котором чемпион UFC в двух весовых категориях россиянин Ислам Махачев встретился с юными фанатами, раздав им деньги из окна своей машины.

Исламу Махачеву 34 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2015 году. В 2022-м стал чемпионом организации в лёгком весе (до 70 кг), после чего провёл четыре защиты, в 2025-м – чемпионом в полусреднем весе. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 17 побед и одно поражение.

Ранее Махачев встретился с футболистами «Динамо» Махачкала после матча со «Спартаком».

