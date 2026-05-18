Александр Усик — Рико Верхувен: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

23 мая в Египте состоится боксёрский вечер от промоутерской компании Riyadh Season. В главном бою объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик проведёт добровольную защиту титула WBC против голландца Рико Верхувена.

Трансляцию боксёрского турнира в Египте проведёт стриминг-сервис DAZN. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Александру Усику 39 лет. Украинец, победитель Олимпиады – 2012, дебютировал как профессионал в 2013 году. В 2016-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 90,7 кг), в 2018-м – абсолютным чемпионом. В 2024 году стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе, в 2025-м – двукратным абсолютным чемпионом.