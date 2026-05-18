Андрей Орловский дал прогноз на бой Перейра — Ган

Бывший чемпион UFC белорус Андрей Орловский высказался о предстоящем поединке в тяжёлом весе (до 120 кг) между французом Сирилем Ганом и бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 14 июня на турнире UFC в Белом доме США.

«Мне кажется, победит Ган, и, по идее, наверное, это будет достаточно лёгкий бой для него. Потому как он будет постоянно двигаться на ногах вперёд-назад – мне кажется, он выиграет и весь бой пройдёт в стойке», — сказал Орловский в социальных сетях.

Ранее тренер Перейры раскрыл актуальный вес бразильца за месяц до боя с Ганом.

