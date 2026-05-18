«Для чего он проводит тейкдауны?» Экс-боец UFC раскритиковал Чимаева

Бывший боец UFC Брендан Шауб прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Чимаев потрясающий грэпплер. Просто потрясающий. Но этот напор ни к чему не приводит в клетке. Он способен повалить любого, любого в мире. Но для чего он проводит тейкдауны? У него нет граунд-энд-паунда, чтобы нанести серьёзный урон. И он на самом деле не стремится к тому, чтобы провести приём», — сказал Шауб на своём YouTube-канале.

Ранее экс-чемпион UFC Ти Джей Диллашоу назвал свой счёт в бою Чимаева и Стрикленда.

