Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Призёры ЧМ-2025 Суров, Пегливанян, Колденков и Кооль проведут бои на турнире в Оренбурге

Призёры ЧМ-2025 Суров, Пегливанян, Колденков и Кооль проведут бои на турнире в Оренбурге
Комментарии

Чемпион мира — 2025 Давид Суров, призёры чемпионата мира — 2025 Андрей Пегливанян, Сергей Колденков и Евгений Кооль, а также чемпион Европы — 2024 Эдуард Саввин примут участие в первом этапе пятого розыгрыша Всероссийских соревнований «Кубок Победы — 2026». Четвертьфинальные поединки турнира состоятся 20-21 мая в Оренбурге.

Соревнования будут проходить в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя — четыре раунда по три минуты. В «Кубке Победы» примут участие восемь команд: «Сибирь» (боксёры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов); «Кама» (Приволжский ФО); «Ахмат» (Чеченская Республика); «Ленинград» (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО); «Тула» (Центральный ФО); «Москва» (Москва); «Урал» (Уральский ФО); «Кубань» (Краснодарский край).

Материалы по теме
У России — новый претендент на титул в боксе. Но почему так мало чемпионов мира?
У России — новый претендент на титул в боксе. Но почему так мало чемпионов мира?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android