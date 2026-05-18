Призёры ЧМ-2025 Суров, Пегливанян, Колденков и Кооль проведут бои на турнире в Оренбурге

Чемпион мира — 2025 Давид Суров, призёры чемпионата мира — 2025 Андрей Пегливанян, Сергей Колденков и Евгений Кооль, а также чемпион Европы — 2024 Эдуард Саввин примут участие в первом этапе пятого розыгрыша Всероссийских соревнований «Кубок Победы — 2026». Четвертьфинальные поединки турнира состоятся 20-21 мая в Оренбурге.

Соревнования будут проходить в пяти весовых категориях (до 58, до 65, до 73, до 80 и свыше 86 кг). Формула боя — четыре раунда по три минуты. В «Кубке Победы» примут участие восемь команд: «Сибирь» (боксёры Сибирского и Дальневосточного федеральных округов); «Кама» (Приволжский ФО); «Ахмат» (Чеченская Республика); «Ленинград» (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО); «Тула» (Центральный ФО); «Москва» (Москва); «Урал» (Уральский ФО); «Кубань» (Краснодарский край).