Камил Гаджиев отреагировал на уход Малыхина из MMA

Российский промоутер Камил Гаджиев прокомментировал завершение карьеры чемпиона ONE FC в трёх весовых категориях соотечественника Анатолия Малыхина.

«Его завершение карьеры стало действительно событием. И карьера у Толи получилась. Всё время за рубежом он провёл в организации ONE. А я ждал Толю в UFC. Потому что Толя реально навязал бы конкуренцию топам UFC. Я скажу так: Толя бы и с Джонсом подрался, и с Аспиналлом, с Перейрой, с Сирилем Ганом. И, естественно, с Волковым и Павловичем. Я просто земляков сейчас не беру», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

